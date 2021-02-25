"Астана" с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции

Футбольный клуб "Астана" провел последний товарищеский матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником по спаррингу выступил клуб СКА из города Ростова-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба, идущего на пятом месте из 17 в ПФЛ - Группа 1 (Юг).

В старте у казахстанской команды вышли: Непогодов, Совет, Ароян, Томашевич, Рукавина, Шимунович, Эбонг, Бейсебеков, Барсегян, Томасов, Смайлагич.

Как известно, зимой к столичному клубу присоединились новые игроки - защитник сборной Армении Вараздат Ароян и боснийский форвард Семир Смайлагич.

Во втором тайме на поле также появился молдавский полузащитник с российским гражданством Валерий Чуперка, последним клубом которого был "Тамбов" из РПЛ.

Напомним, что впереди подопечных Андрея Тихонова ожидают матчи за Суперкубок. С календарем футбольного сезона в Казахстане на 2021 год можно ознакомиться здесь.