"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:51
©ФК "Ордабасы"

ФК "Астана" в зимнее трансферное окно может подписать одного из лучших игроков нынешнего сезона КПЛ Эльхана Астанова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он ярко выступил за сборную Казахстана в Лиге наций.

Столичный клуб уже проявлял предметный интерес к хавбеку "Ордабасы" перед началом чемпионата Казахстана-2022, однако на тот момент игрок решил остаться в Шымкенте. Астанов за это время совершил очередной скачок и дорос до уровня игрока основной обоймы сборной Казахстана.

В тренерском штабе "Астаны" уверены, что Эльхан освежит и усилит казахстанскую часть состава команды. Кроме того, в клубе считают, что Астанов способен повторить путь Бахтиера Зайнутдинова и в дальнейшем уехать в европейский чемпионат. 

Добавим, что за "Ордабасы" в КПЛ-2022 Астанов забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 20 матчах. Под данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Контракт хавбека с шымкентским клубом действует еще несколько лет. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29
7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28
8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26
9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26
10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Астана ФК КПЛ Ордабасы ФК Сборная РК по футболу Футбольные трансферы

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