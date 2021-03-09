"Астана" может подписать 22-летнего бразильского защитника

Уже достигнуто соглашение с его нынешним клубом.

Талис Алвес Перейра Оливейра. Фото: 24sata.hr©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:17

22-летний бразильский защитник Талис Алвес Перейра Оливейра может продолжить карьеру в ФК "Астана", сообщает glas-slavonije.hr.

Футболист в настоящее время выступает за хорватский "Осиек". Защитник может быть взять в аренду до конца сезона или же казахстанский клуб может его выкупить. 

Отмечается, что между клубами уже достигнута предварительная договоренность. Осталось дождаться решения от самого игрока и его агентов.

Напомним, что за "Осиек" выступает полузащитник сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер, который в январе 2019-го перешел туда из "Астаны".

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:17
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