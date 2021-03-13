"Астана" дважды вела, но не смогла обыграть дебютанта КПЛ-2021: пропустила от бывшего игрока, а Бейсебеков забил шедевр

Матч состоялся в Туркестане.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 18:57
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 1
Туран - Астана 2:2

Голы: Томасов, 9 (0:1) ; Нусербаев, 18 (1:1) ; Бейсебеков, 55 (1:2)

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Турнирная таблица

"Астана" сыграла вничью с "Тураном" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся в Туркестане и закончился со счетом 2:2.

Первыми счет в матче открыли гости. На девятой минуте Марин Томасов вывел "Астану" вперед.

Однако дебютант КПЛ еще до перерыва восстановился равновесие. На 18-й минуте отличился Танат Нусербаев, который в прошлом выступал за столичный клуб.

На 54-й минуте "Астана" удачно разыграла стандарт. Томасов подал с углового на ближнюю штангу, где Абзал Бейсебеков ударом пяткой переправил мяч в ворота.

На 68-й минуте Мардан Толебек сравнял счет, пробив из-за штрафной в дальний угол.

Ранее в других матчах тура "Кайрат" в меньшинстве обыграл "Жетысу" (2:0), а "Атырау" проиграл "Шахтеру" (0:1).

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:57
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