"Астана" дважды вела, но не смогла обыграть дебютанта КПЛ-2021: пропустила от бывшего игрока, а Бейсебеков забил шедевр

"Астана" сыграла вничью с "Тураном" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Матч состоялся в Туркестане и закончился со счетом 2:2.

Первыми счет в матче открыли гости. На девятой минуте Марин Томасов вывел "Астану" вперед.

Однако дебютант КПЛ еще до перерыва восстановился равновесие. На 18-й минуте отличился Танат Нусербаев, который в прошлом выступал за столичный клуб.

На 54-й минуте "Астана" удачно разыграла стандарт. Томасов подал с углового на ближнюю штангу, где Абзал Бейсебеков ударом пяткой переправил мяч в ворота.

На 68-й минуте Мардан Толебек сравнял счет, пробив из-за штрафной в дальний угол.

Ранее в других матчах тура "Кайрат" в меньшинстве обыграл "Жетысу" (2:0), а "Атырау" проиграл "Шахтеру" (0:1).