Казахстанский специалист Али Алиев нашел новое место работы после ухода из карагандинского "Шахтера". Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Алиев вскоре возглавит "Астану". Правда, не основную команду, а молодежную", - говорится в сообщении.

Напомним, что после матча четвертого тура с "Таразом" (0:4) Алиев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Вскоре новым тренером "горняков" был назначен Магомед Адиев из России.

Прошлый сезон карагандинцы завершили на четвертом месте и завоевали путевку в Лигу конференций - новый турнир от УЕФА. В текущем чемпионате они идут предпоследними в таблице, набрав восемь очков. Ближайший матч проведут на выезде с "Ордабасы" 29 мая.

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