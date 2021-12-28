"Актобе" усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата

Французский форвард Уго Видемон продолжит карьеру в "Актобе". Эту информацию в беседе с корреспондентом Vesti.kz подтвердил агент игрока Нордин Сэм.

У нападающего завершился срок контракта с литовским "Жальгирисом" и он правах свободного агента перейдет в "Актобе". "Да, Уго действительно будет играть за "Актобе", это правда", - сказал Сэм.

Любопытно, что Видемон мог перейти в стан "красно-белых" прошлой зимой, однако тогда "Актобе" не достиг договоренности с "Жальгирисом" о трансфере.

Француз в двух сезонах подряд (2020 и 2021) стал лучшим бомбардиром чемпионата Литвы, забив за "Жальгирис" 13 и 17 мячей соответственно. Ранее Видемон также выступал за бельгийский "Тюбиз", польскую "Вислу" из Кракова, французские "Аяччо" и "Клермон".

Добавим, что Сэм также представляет интересы полузащитника Жереми Манзорро, который покинул "Тобол". О будущем этого игрока агент заявил следующее: "Мы все еще не знаем, останется ли он в Казахстане. Посмотрим".

Ранее Манзорро также играл за павлодарский "Иртыш" и карагандинский "Шахтер".