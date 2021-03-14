"Актобе" сыграл вничью с "Каспием" в первом матче после возвращения в КПЛ

В Актау состоялся матч первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, в котором местный "Каспий" принимал "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась ничьей - 1:1.

Счет в игре был открыт только на 52-й минуте - отличился вышедший на замену легионер хозяев Уаджди Сали, который мастерски исполнил штрафной.

А на 61-й за "Актобе" сравнял Максим Федин, пробивший пенальти.

Подробнее с протоколом матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что "Актобе" вернулся в КПЛ, завоевав в прошлом сезоне путевку по итогам чемпионата первой лиги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПФЛК (@pflkaz)

Сегодня состоятся еще два матча: "Кайсар" - "Тараз" и "Тобол" - "Акжайык". Оба начнутся в 17:00 по столичному времени. Встреча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК" была перенесена на другой день, так как поле в Шымкенте

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и других игр первого тура КПЛ-2021