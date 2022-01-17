"Актобе" решил судьбу Логвиненко

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:24

ФК "Актобе" достиг соглашения о продлении контрактов с рядом футболистов, являющимися его воспитанниками, сообщает пресс-служба клуба. 

В частности, новые соглашения подписали капитан команды Юрий Логвиненко и другие защитники: Алишер Ажимов, Рустам Темирхан, Адильхан Танжариков, голкипер Евгений Ситдиков, а также полузащитник Максим Самородов.

Выступавшие в составе "красно-белых" в прошедшем сезоне Дидар Жалмукан, Антон Шурыгин и Есен Жасанов, игравший за "Экибастуз" на правах аренды, не останутся в "Актобе". 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Актобе ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:24
© 2008 - 2022 ТОО «EML»