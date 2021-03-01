"Актобе" разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ

Команда проведет первый домашний матч через две недели.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:37

Болельщики ФК "Актобе" смогут посещать домашние матчи команды, которая вернулась в премьер-лигу.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующее разрешение получено от главного санитарного врача области. 

Пока заполняемость стадиона разрешена на 20 процентов с с соблюдением санитарного режима.

Свой первый матч в КПЛ-2021 "Актобе" проведет 14-го марта на выезде против "Каспия", а первый домашний матч состоится 20-го марта с "Тоболом". 

Напомним, ранее стало известно, что казахстанским болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования, но только в городах, которые относятся к "зеленой зоне". Подробности можно прочитать по этой ссылке.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат КПЛ в 2020 году прошел в "пузыре" в Алматы и без допуска зрителей. 

Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК Межсезонье в КПЛ Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:37
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