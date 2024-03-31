В "Актобе" рассказали о сроках возвращения на основной стадион

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Сегодня 17:01
©ФК "Актобе"

Генеральный директор "Актобе" Азамат Шайхы назвал вероятную дату возвращения команды на основной домашний стадион имени Кобланды Батыра. 

"Надеемся, что к матчу против "Астаны", который состоится в мае мы уже вернемся на наш стадион. Наши болельщики ждут от нас чемпионства, и мы сделаем все, чтобы достичь этой цели", - цитирует Шайхы Sport Plus Qazaqstan. 

Напомним, что в третьем туре чемпионата Казахстана "красно-белые" сыграли первый домашний сезона против "Жениса", однако эта встреча прошла на резервном поле ОДЮСШОР. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-0 6
4 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
5 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
6 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
9 Женис 3 1 0 2 1-5 3
10 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
11 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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