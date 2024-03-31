Генеральный директор "Актобе" Азамат Шайхы назвал вероятную дату возвращения команды на основной домашний стадион имени Кобланды Батыра.
"Надеемся, что к матчу против "Астаны", который состоится в мае мы уже вернемся на наш стадион. Наши болельщики ждут от нас чемпионства, и мы сделаем все, чтобы достичь этой цели", - цитирует Шайхы Sport Plus Qazaqstan.
Напомним, что в третьем туре чемпионата Казахстана "красно-белые" сыграли первый домашний сезона против "Жениса", однако эта встреча прошла на резервном поле ОДЮСШОР.