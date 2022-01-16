"Актобе" приступил к первому сбору в Турции

Футбольный клуб "Актобе" приступил к первому учебно-тренировочному сбору в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

"Актобе" начал первый зимний сбор. 13 января "красно-белые" приступили к учебно-тренировочным сборам в Турции.

Стоит отметить, что в связи с последними событиями в стране и режимом ЧС в области клуб воздержался от публикаций в социальных сетях.

Подопечные Владимира Муханова в рамках подготовки к сезону должны были прилететь в Белек 7 января. Из-за задержки УТС сорвались также два дебютных контрольных матча. Однако две товарищеские встречи против украинских клубов "Полесье" и "Заря" состоятся в ранее объявленные сроки.

В самое ближайшее время болельщикам будут представлены новички команды и игроки, находящиеся на просмотре", - говорится в сообщении в Instagram.