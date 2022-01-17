"Актобе" предоставил информацию о новичках

Ряд новых игроков присоединились к учебно-тренировочным сборам "Актобе", сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в ходе УТС в Анталье несколько футболистов проходят просмотр в составе "красно-белых".

Так, в их числе защитник сборной Казахстана Алибек Касым и полузащитник сборной Армении с нигерийскими корнями Соломон Удо. Также тренерский штаб просматривает сербского вратаря Сашу Стаменковича и российского защитника Антона Бочарова.

На просмотре находится и хорватский опорный хавбек Мате Црнцевич, призванный усилить оборонительную линию команды в центре поля.

Из прошлогоднего состава нападающий Виталий Балашов, полузащитник Рифат Нурмугамет и защитник Ардак Саулет доказывают свою состоятельность тренерам в рамках просмотра. Со всеми остальными игроками, находящимися на УТС, достигнуты соглашения о заключении трудовых договоров.