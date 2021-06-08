"Актобе" подписал первого новичка после прихода Масудова

Бывший футболист петропавловского "Кызыл-Жара" Игорь Губанов стал первым новичком "Актобе" после прихода в клуб Вахида Масудова, сообщает Meta-ratings.kz.

29-летний защитник является воспитанником "Ростова". Ранее он играл за такие российские клубы, как "Сибирь-2", "Зенит-Ижевск" и "Чайка". Также выступал за белорусские "Торпедо" и "Слуцк".

В зимнее межсезонье-2020 Губанов перешел в "Кызыл-Жар". В составе петропавловского клуба россиянин ничем не запомнился. В общей сложности провел десять матчей, по окончании сезона покинул команду.

Последние полгода Губанов находился в статусе свободного агента. В обороне он может закрыть сразу несколько позиций.

"Актобе" занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.

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