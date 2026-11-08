"Актобе" определился с главным тренером на следующий сезон

Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Игорь Черевченко продолжит работу с "красно-белыми", передают Vesti.kz со ссылкой на Серый CARDINAL.

Отмечается, что российско-таджикскому специалисту предстоит операция на колене. Возможность его участия в предстоящих декабрьских учебно-тренировочных сборах в Турции будет зависеть от сложности хирургического вмешательства и сроков восстановления.

При этом возможное отсутствие Черевченко на УТС не должно вводить болельщиков в заблуждение. Если тренер не появится в Турции, то исключительно по медицинским причинам. В клубе ему полностью доверяют и ни на кого менять не собираются.

"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2026.

До прихода в казахстанский клуб Черевченко тренировал таджикский "Истиклол", а также российские клубы "Факел", "Химки", "Арсенал" (Тула), "Балтика" и "Локомотив" (Москва).