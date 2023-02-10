"Актобе" официально представил новичка из Бразилии

Футбольный клуб "Актобе" объявил о переходе бразильского нападающего Элдера Сантаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний форвард прибыл из португальского клуба "Жил Висенте".
На родине защищал цвета клубов "Атлетико Минейро", "Ред Булл Брагантино" и "Ботафаго".
Ранее "красно-белые" подписали защитника Даниила Пенчикова из клуба РПЛ, а еще отказались от брата известных футболистов и пригласили хавбека сборной Уганды.
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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Актобе" стартует на выезде матчем с "Жетысу".
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