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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" сообщил о трансфере защитника из клуба РПЛ

"Актобе" сообщил о трансфере защитника из клуба РПЛ
©ФК "Нижний Новгород"

24-летний защитник Даниил Пенчиков перешел из клуба российской премьер-лиги "Нижний Новгород" в "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

Пенчиков - выпускник СДЮШОР "Зенит". За "Актобе" будет играть до конца сезона на правах аренды. 

На родине также выступал за "Томь".

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее "Актобе" отказался от брата известных футболистов и пригласил хавбека сборной Уганды.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Актобе" стартует на выезде матчем с "Жетысу".

 

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК Футбольные трансферы Премьер-лига России

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