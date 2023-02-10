"Актобе" сообщил о трансфере защитника из клуба РПЛ

24-летний защитник Даниил Пенчиков перешел из клуба российской премьер-лиги "Нижний Новгород" в "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
Пенчиков - выпускник СДЮШОР "Зенит". За "Актобе" будет играть до конца сезона на правах аренды.
На родине также выступал за "Томь".
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.
Ранее "Актобе" отказался от брата известных футболистов и пригласил хавбека сборной Уганды.
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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Актобе" стартует на выезде матчем с "Жетысу".
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