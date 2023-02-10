"Актобе" отказался от брата известных футболистов и пригласил хавбека сборной Уганды

Футбольный клуб "Актобе" сделал сообщение относительно двух игроков, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, к "красно-белым" присоединился 24-летний центральный полузащитник сборной Уганды Шафик Кагиму.
При этом команду покинул финский полузащитник Сергей Еременко.
24-летний Еременко - родной брат Романа и Алексея. 35-летний Роман Еременко известен по выступлениям за московские "Спартак", ЦСКА, киевское "Динамо" и сборную Финляндии. 39-летний Алексей Еременко играл за итальянский "Лечче", казанский "Рубин", шотландский "Килмарнок", а в 2013-м провел 14 матчей за алматинский "Кайрат". Сергей Еременко защищал цвета финских ХИФК, "АС Оулу", СИК, "Яро", латвийского "Спартака" и сборных Финляндии до 17, 18 и 19 лет.
За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.
Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Актобе" стартует на выезде матчем с "Жетысу".
Реклама