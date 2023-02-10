"Актобе" отказался от брата известных футболистов и пригласил хавбека сборной Уганды

Футбольный клуб "Актобе" сделал сообщение относительно двух игроков, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, к "красно-белым" присоединился 24-летний центральный полузащитник сборной Уганды Шафик Кагиму.

При этом команду покинул финский полузащитник Сергей Еременко.

24-летний Еременко - родной брат Романа и Алексея. 35-летний Роман Еременко известен по выступлениям за московские "Спартак", ЦСКА, киевское "Динамо" и сборную Финляндии. 39-летний Алексей Еременко играл за итальянский "Лечче", казанский "Рубин", шотландский "Килмарнок", а в 2013-м провел 14 матчей за алматинский "Кайрат". Сергей Еременко защищал цвета финских ХИФК, "АС Оулу", СИК, "Яро", латвийского "Спартака" и сборных Финляндии до 17, 18 и 19 лет.

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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Актобе" стартует на выезде матчем с "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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