ФК "Актобе" объявил о переходе бразильского нападающего Рожерио Шины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний форвард присоединился к "красно-белым" на правах годичной аренды с возможностью выкупа из украинского "Львова".

Свою карьеру Шина начинал в родном городе Сан-Паулу в составе местных клубов "Жувентус" и "Ваи-Ваи".

С 2017 года провел около 50 игр в составе украинских "Карпат" и "Львова", в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. В марте 2021 года был признан лучшим игроком месяца УПЛ.