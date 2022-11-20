"Актобе" обратился к казахстанскому бойцу UFC

Футбольный клуб "Актобе" опубликовал пост в соцсетях относительно решения казахстанского бойца UFC Жалгаса Жумагулова больше не выходить в клетку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний Жумагулов является уроженцем Актобе.

"Вы чемпион для нас, Жако! Герой Актобе Жалгас Жумагулов решил завершить карьеру после очередного боя в UFC. Вы достойны большого уважения и отличного примера для подрастающего поколения! Мы все с вами!" - говорится в сообщении клуба.

На турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) Жумагулов проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3), после чего объявил о завершении карьеры.

Его менеджер Саят Абдрахманов намекнул на предвзятое судейство в бою, в котором Жалгас потерпел пятое поражение в американском промоушене.

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