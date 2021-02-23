"Актобе" нашел нового вратаря в РПЛ

Вратарь казанского "Рубина" Иван Коновалов может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, в услугах 26-летнего голкипера заинтересован "Актобе". Стороны ведут переговоры, и если они завершатся успешно, то Коновалов может присоединиться к "Актобе" уже на этой неделе.

От этого перехода в выигрыше могут оказаться все: казанцы избавятся от вратаря, безнадежно засевшего за спиной Юрия Дюпина и Никиты Медведева, а "красно-белые" получат достойного конкурента возрастному Жасуру Нарзикулову.

"Актобе" не единственный претендент на Коновалова. Неделю назад он присоединился к "Уралу" на сборах в Турции. Однако пока к соглашению с екатеринбуржцами не пришел.

Помимо "Рубина", Коновалов также защищал цвета "Амкара", "Севастополя", "Астрахани", сербских "Радничек" из Ниша, "Бачки", а также белорусского "Торпедо"-БелАЗа. Последний раз в официальном матче вратарь появлялся на поле в сентябре 2019 года.