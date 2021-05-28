В "Актобе" намечается чистка состава. Есть кандидат на пост главного тренера

В активе команды всего три победы.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В июле в футбольном клубе "Актобе" ожидаются перемены. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пока руководство намерено усилить спортивный блок. Покинет свой пост спортивный директор Асхат Калжанов, на его место уже ищут более опытного футбольного специалиста. В списке фигурирует Руслан Балтиев.

С тренером определенности пока тоже нет. Высока вероятность того, что в итоге выбор падет на Вахида Масудова. Но есть и другие кандидаты.

Напомним, что "красно-белые", расставшиеся ранее с белорусским специалистом Алексеем Багой, располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков в 13 турах. Следующий матч они проведут на выезде с "Тоболом" 29 мая. 

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Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК Масудов Вахид


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