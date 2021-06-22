"Актобе" избежал поражения от "Кызыл-Жара" в матче с красной карточкой

"Актобе" вырвал домашнюю ничью у "Кызыл-Жара" в матче 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости из Петропавловска повели благодаря голу, который на 69-й минуте забил черногорский полузащитник Дарко Зорич. Но на 80-й минуте они остались в меньшинстве, чем сразу же воспользовался Юрий Логвиненко, спася "Актобе" от поражения.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Актобе", для которого это был третий матч под руководством нового главного тренера Вахида Масудова, поднялся на девятое место КПЛ, а "Кызыл-Жар" остался на седьмом.

Напомним, что ранее "Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату", а "Ордабасы" сенсационно разделался с "Астаной" и облегчил чемпионскую гонку "Тоболу". Остальные матчи 17-го тура КПЛ пройдут 23-го июня.

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