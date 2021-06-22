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"Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату" в КПЛ

"Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату" в КПЛ
Фото: ФК "Акжайык"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 17
Акжайык - Шахтер 1:1

Голы: Ковталюк, 54 (1:0) ; Кыбырай, 63 (1:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

В Уральске состоялся матч 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный "Акжайык" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" со счетом 1:1.

Первым отличился украинский форвард хозяев Николай Ковталюк. Он вывел свою команду вперед на 54-й минуте. 

Однако удержать преимущество футболисты "Акжайыка" не смогли. Защитник "Шахтера" Ескендир Кыбырай сравнял на 63-й минуте.

При этом на седьмой добавленной минуте карагандинцы остались в меньшинстве, красную карточку заработал защитник Михаил Габышев.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Упустив победу, "Акжайык", тем не менее, понялся на четвертое место КПЛ, приблизившись к идущему третьим "Кайрату".  

Напомним, что ранее в рамках 17-го тура "Астана" на своем поле неожиданно всухую проиграла "Ордабасы".

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Метки:
Акжайык ФК Шахтер ФК КПЛ-2021

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