"Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату" в КПЛ

В Уральске состоялся матч 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный "Акжайык" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" со счетом 1:1.
Первым отличился украинский форвард хозяев Николай Ковталюк. Он вывел свою команду вперед на 54-й минуте.
Однако удержать преимущество футболисты "Акжайыка" не смогли. Защитник "Шахтера" Ескендир Кыбырай сравнял на 63-й минуте.
При этом на седьмой добавленной минуте карагандинцы остались в меньшинстве, красную карточку заработал защитник Михаил Габышев.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Упустив победу, "Акжайык", тем не менее, понялся на четвертое место КПЛ, приблизившись к идущему третьим "Кайрату".
Напомним, что ранее в рамках 17-го тура "Астана" на своем поле неожиданно всухую проиграла "Ордабасы".
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