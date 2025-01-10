"Актобе" интересен игрок европейской сборной за 400 тысяч евро
Футбольный клуб "Актобе" может усилиться черногорским защитником Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Актобе" может усилиться черногорским защитником Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.
По информации Meta-ratings.kz, 31-летний Вукчевич за свою карьеру выступал за такие команды, как хорватский "Вараждин", румынский "УТА Арад", черногорскую "Подгорицу", иранский "Пайкан", сербскую "Войводину" и словенскую "Олимпию".
С 2015 года защитник привлекается в сборную Черногории, за которую сыграл 26 матчей и забил один гол.
В настоящее время Вукчевич является игроком боснийского "Бораца", который вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает черногорца в 400 тысяч евро.
Отметим, что в межсезонье "Актобе" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий и эквадорский легионер Хосе Франсиско Севальос Энрикес.
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