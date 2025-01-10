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КПЛ
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"Актобе" интересен игрок европейской сборной за 400 тысяч евро

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"Актобе" интересен игрок европейской сборной за 400 тысяч евро ©FK Borac/Facebook

Футбольный клуб "Актобе" может усилиться черногорским защитником Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Актобе" может усилиться черногорским защитником Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 31-летний Вукчевич за свою карьеру выступал за такие команды, как хорватский "Вараждин", румынский "УТА Арад", черногорскую "Подгорицу", иранский "Пайкан", сербскую "Войводину" и словенскую "Олимпию".

С 2015 года защитник привлекается в сборную Черногории, за которую сыграл 26 матчей и забил один гол.

В настоящее время Вукчевич является игроком боснийского "Бораца", который вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает черногорца в 400 тысяч евро.

Отметим, что в межсезонье "Актобе" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий и эквадорский легионер Хосе Франсиско Севальос Энрикес.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК Черногория Футбол Футбольные трансферы

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