"Аксу" подписал чемпиона Казахстана-2022

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:59
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ФК "Аксу" объявил о переходе бразильского футболиста Брайана Гарсии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольную карьеру Брайан начал в 2012 году, играя за бразильский клуб "Америка Минейро". В 2021 году он перешел в "Атырау".

Но в начале 2022 года Брайан снова сменил клубную прописку и стал игроком "Астаны". Своими умениями на поле он помог команде стать чемпионом Казахстана, проведя за нее 26 игр и отметившись одной результативной передачей.

Кроме того, в богатом спортивном опыте Брайана значатся такие клубы, как "Бенфика Б", "Португеза Деспортос", "Понте-Прета", "Крузейро", "Витория", "КРБ" и армянский "Алашкерт".

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Метки:
Аксу ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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