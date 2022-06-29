"Акжайык" объявил о возвращении обидчика "Кайрата"

ФК "Акжайык" объявил о подписании соглашения с защитником Павлом Назаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последним клубом 27-летнего белоруса был карагандинский "Шахтер", за который он выступал с середины сезона-2021.

Отметим, что воспитанник минского футбола в прошлом году выступал за "Акжайык". На родине он играл за минское "Динамо", "Слуцк" и "Витебск".

В КПЛ в общей сложности Назаренко провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста. Единственный его мяч состоялся в матче "Акжайыка" с "Кайратом" (1:0) в мае 2021 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →