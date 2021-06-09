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Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из "Кайрата"

Он принес алматинцам первое за 16 лет "золото" в КПЛ.

Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из "Кайрата"
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера немецкого "Эрцгебирге", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Шпилевский покинул "Кайрат", который возглавлял с конца 2018 года. Алматинский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. При нем "желто-черные" становились серебряными призерами чемпионата Казахстана, а в сезоне-2020 выиграли первое за 16 лет "золото".

"Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.

Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и, по-моему, имеет кожу крокодила на неудачи. Вот теперь буду с интересом следить за его результатами. Думаю, очень многое будет зависеть от его агента. Мама должна стать просто болельщиком", – написал Исаев в своем Facebook-аккаунте.

Выиграл титул, ссорился с лидерами, доверял молодежи. Как прошли 2,5 года Шпилевского в "Кайрате"

На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами "Зонненхоф Гроссашпаха", "Штутгарта" и "Лейпцига", а также с основным составом брестского "Динамо".

"Эрцгебирге" выступает во второй Бундеслиге. Контракт со Шпилевским рассчитан до лета 2024 года.

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Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК КПЛ-2021 Бундеслига

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