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Адиев вернется в Казахстан? Он может сменить экс-тренера сборной

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Адиев вернется в Казахстан? Он может сменить экс-тренера сборной ©КФФ

Магомед Адиев по-прежнему находится в статусе тренера без работы, но в Казахстане он почти наверняка не останется без внимания. Корреспондент Vesti.kz предположил, какой именно клуб захочет пригласить российского специалиста. 

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Магомед Адиев по-прежнему находится в статусе тренера без работы, но в Казахстане он почти наверняка не останется без внимания. Корреспондент Vesti.kz предположил, какой именно клуб захочет пригласить российского специалиста. 

Ранее возникали слухи об интересе к Адиеву со стороны "Актобе", но там позиции Игоря Леонова чуть окрепли после двух побед подряд. А вот у другого западно-казахстанского клуба напротив положение ухудшилось. 

"Атырау" проиграл "Окжетпесу" (1:2) и разгромно уступил все тому же "Актобе" (0:4). Это плохой сигнал для Константина Горовенко. Но проблема тут не только в результатах, но и в смене руководителя клуба в "Атырау". На пост генерального менеджера был назначен Дидар Сыдыкбек. 

Амбициозный, молодой руководитель вполне логично может строить команду по своему видению. И не исключено, что это коснется в том числе тренерского штаба. Но опять же, все зависит от результатов. Никто не станет увольнять успешного тренера, поэтому все в руках Горовенко. 

При этом, для нового руководителя "Атырау" привлечь в клуб такого специалиста как Магомед Адиев было бы как минимум медийно и репутационно большим шагом. При этом, одно из сильных качеств Адиева - он способен в короткий промежуток реорганизовать команду и дать относительно быстрый результат. Все мы помним как за полгода Магомед Мусаевич превратил "Шахтер" из аутсайдера в претендента на выход в группу Лиги конференций. И даже в прошлом году, в родном "Ахмате" у него получилось на финише выдать качественный отрезок и спасти клуб от вылета. 

Но Адиев если и пойдет в "Атырау", то именно под серьезные задачи. Готов ли клуб к высоким целям - это вопрос. И очевидно, что для тренера в приоритете продолжить работу в РПЛ и в КПЛ он пойдет лишь при определенных условиях. 

В общем, крайне интригует, как заживет "Атырау" при Сыдыкбеке. Но уже сейчас понятно, что Горовенко предстоит сыграть несколько матчей под давлением. 

Фото: ФК "Атырау"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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Атырау ФК КПЛ КПЛ 2025 Футбол Адиев Магомед

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