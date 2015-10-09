Адиев вернется в Казахстан? Он может сменить экс-тренера сборной

Магомед Адиев по-прежнему находится в статусе тренера без работы, но в Казахстане он почти наверняка не останется без внимания. Корреспондент Vesti.kz предположил, какой именно клуб захочет пригласить российского специалиста.

Ранее возникали слухи об интересе к Адиеву со стороны "Актобе", но там позиции Игоря Леонова чуть окрепли после двух побед подряд. А вот у другого западно-казахстанского клуба напротив положение ухудшилось.

"Атырау" проиграл "Окжетпесу" (1:2) и разгромно уступил все тому же "Актобе" (0:4). Это плохой сигнал для Константина Горовенко. Но проблема тут не только в результатах, но и в смене руководителя клуба в "Атырау". На пост генерального менеджера был назначен Дидар Сыдыкбек.

Амбициозный, молодой руководитель вполне логично может строить команду по своему видению. И не исключено, что это коснется в том числе тренерского штаба. Но опять же, все зависит от результатов. Никто не станет увольнять успешного тренера, поэтому все в руках Горовенко.

При этом, для нового руководителя "Атырау" привлечь в клуб такого специалиста как Магомед Адиев было бы как минимум медийно и репутационно большим шагом. При этом, одно из сильных качеств Адиева - он способен в короткий промежуток реорганизовать команду и дать относительно быстрый результат. Все мы помним как за полгода Магомед Мусаевич превратил "Шахтер" из аутсайдера в претендента на выход в группу Лиги конференций. И даже в прошлом году, в родном "Ахмате" у него получилось на финише выдать качественный отрезок и спасти клуб от вылета.

Но Адиев если и пойдет в "Атырау", то именно под серьезные задачи. Готов ли клуб к высоким целям - это вопрос. И очевидно, что для тренера в приоритете продолжить работу в РПЛ и в КПЛ он пойдет лишь при определенных условиях.

В общем, крайне интригует, как заживет "Атырау" при Сыдыкбеке. Но уже сейчас понятно, что Горовенко предстоит сыграть несколько матчей под давлением.

Фото: ФК "Атырау"©