"64 процента футболистов не показывают должных результатов". Тренер сборной Казахстана - о состоянии игроков, молодежи и "Кайрате"

Тренер по научно-методическому обеспечению сборной Казахстана Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о результатах тестов игроков КПЛ и подготовке к старту отборочного цикла ЧМ-2022. Также он отметил, будут ли вызваны в команду новые молодые игроки и каким образом выстраивается коммуникация между институтом сборных и клубами.

- Павел Петрович, тренерский штаб сборных Казахстана, в который вы входите, проводит в Турции тесты по физической подготовке игроков. Расскажите подробнее об их итогах?

- Прежде всего скажу, что в составе делегации находятся главные тренеры трех сборных. Национальную представляют Талгат Байсуфинов и его помощники Игорь Свешников, Марат Еслямов и Сергей Калюбин. Молодежную - Кайрат Нурдаулетов, сборную U-19 - Александр Кузнецов. Делегацию возглавляет директор департамента сборных команд КФФ Игорь Авдеев. Цель поездки - отбор кандидатов в сборные команды.

Хочу отметить несколько важных моментов, связанных с этой поездкой. Во-первых, сам факт этого события примечателен. Более десяти лет казахстанские футболисты массово не тестировались. Только один наш клуб "Кайрат" делает это на постоянной основе. Нетрудно сделать вывод, что уровень функциональной подготовки оценивался, как говорят, на глазок.

Во-вторых, тестируется технико-тактическая подготовка в ходе просмотра контрольных матчей. В качестве экспертов выступает весь тренерский штаб. Была разработана специальная таблица, по которой по десятибальной шкале определяются: активность игрока, волевые качества (психология победителя), обводки, удары и передачи, единоборства внизу и вверху, голевые передачи, забитые мячи, грубые и результативные ошибки в обороне.

В итоге получаем оценку мастерства каждого кандидата на текущий момент подготовительного периода. Такая работа помогает определить расширенный список национальной и молодежной сборных.

В-третьих, проводим оценку скоростно-силовой выносливости, на основе бегового теста десять раз по 30 метров, которая во многом определяет уровень физической подготовки.

- Если не секрет, игроки какой из команд наиболее впечатлили вас с точки зрения физических кондиций?

- Вызывает беспокойство тот факт, что на дату тестирования 64 процента казахстанских футболистов не показывают должных результатов. Называть конкретные имена не буду, но отмечу важный факт - все футболисты выкладываются в тесте по максимуму. Итоги тестирования высылаются в клубы, чтобы тренеры могли составить индивидуальные планы для тех, кто не показал необходимые кондиции.

- Тренерский штаб проанализирует состояние игроков нашего чемпионата, но как быть с теми, кто выступает за рубежом? Можно ли сказать, что их состояние будет на порядок лучше, поскольку, например, чемпионаты в России или Бельгии считаются более интенсивными?

- Вопрос интересный и он требует развернутого ответа. Чтобы узнать, кто лучше, кто хуже, динамику состояния каждого спортсмена отдельно, нужно иметь информацию не на словах, а в количественных величинах. В цифрах по целому ряду функциональных и медицинских показателей. С этой целью Талгат Маруанович встретился с руководством футбольных клубов "Ахмат" и "Ротор". Достигнута договоренность о взаимном обмене данными в полном объеме по Быстрову, Щеткину, Логвиненко и Шомко.

Значение этой информации трудно переоценить. Но и их для оценки спортивной формы кандидатов и членов сборной недостаточно. Нужно знать об эффективности действий футболистов в условиях игры, и не в одном матче, а в динамике, от тура к туру во всех играх чемпионата.

В Турции тренерский штаб оценивает эффективность технико-тактических действий экспертным способом. Понятно, что здесь определенная доля субъективизма имеет место. Да и применить его в чемпионате невозможно, учитывая, что расширенный список кандидатов составляет более 30 человек.

Сделать эту работу, достаточно объемную, но необходимую, можно. Для этого нужно провести анализ и переформатирование статистики InStatFootball, в удобную форму для мониторинга эффективности индивидуальных игровых действий сборников. Опыт применения такого анализа есть. Он использовался при оценке действий футболистов на Кубке Конфедераций в 2017 году, ЧМ-2018 и чемпионате РК в 2019 году по всем членам сборной (все игры чемпионата РК, Кубка РК и международные матчи).

Информация о кандидатах, которую удалось собрать на сегодняшний день, уже размещена на специальном сервере федерации, доступ к которому имеет ограниченная группа людей. Информация строго конфиденциальна.

- Вы много раз говорили касательно обратной связи сборные - клубы. Можно сказать, что она уже создана?

- Мы только в начале пути. Отвечу почему. Например, "Ахмат" прислал врачу нашей главной команды Нурлану Биттугулову всю информацию по здоровью, включая данные углубленного медицинского обследования Марата Быстрова, а также график его функционального состояния в динамике от игры к игре.

Могут ли наши клубы предоставить такую информацию? Сомневаюсь, потому что большинство футболистов углубленного обследования не проходят, функциональные тесты по физической подготовке не сдают. Порог анаэробного обмена (ПАНО), который определяет уровень интенсивности нагрузки, соотношение аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения, не знают! Без этого показателя невозможно строить индивидуальный график подготовки, а это говорит о профессионализме.

У нас специалисты много говорят о учебно-тренировочном процессе, который априори подразумевает оценку выполненной работы. В этой связи тренерский штаб сборных команд планирует разработать специальную таблицу для мониторинга подготовленности кандидатов. Она будет размещена в интернете, в нее будут включены все казахстанские клубы. Таблица заполняется один раз в недельном цикле после очередного тура. Делать это должны врачи, тренеры по физической подготовке, аналитики. Уверен, что обсуждение параметров такого взаимодействия послужит важным фактором в росте профессиональной подготовки наших тренеров и специалистов. Также было достигнуто полное взаимопонимание с тренерским штабом футбольного клуба "Ордабасы" и его главным тренером Александром Седневым.

Полный доступ к серверу будет разрешен только тренерскому штабу сборных. Информацию одного клуба не смогут увидеть представители другого клуба.

Когда эта система заработает, тогда можно будет говорить о полноценной обратной связи сборная - клубы.

- Единственный клуб, отказавшийся от тестов, - это "Кайрат". Как там объяснили свое решение?

- Да, в этом вопросе "Кайрат" остался в одиночестве. Руководство дало четкое объяснение - клуб частный. В то же время "Кайрат" предоставил всю необходимую информацию на 32 футболиста - для национальной, молодежной и U-19 сборных.

- До стартового матча отборочного цикла ЧМ с Францией осталось чуть меньше месяца, как вы думаете, успеют ли игроки, выступающие в КПЛ, набрать необходимую форму к этой встрече?

- Впереди игры Суперкубка и два тура чемпионата. Календарь этих матчей способствует наращиванию спортивной формы. Футболисты получат соревновательную практику и улучшат специальную выносливость. Тренеры сборной надеются, что кандидаты ответственно отнесутся к своей индивидуальной подготовке. Играть с чемпионами мира выпадает нечасто, может быть, один раз в спортивной карьере.

- Есть ли молодые игроки, ранее не вызывавшиеся в национальную сборную, которые удивили вас и могут быть вызваны в команду?

- Главный тренер уже говорил, что одна из целей национальной сборной - работа на перспективу. Поэтому тренерский штаб внимательно следит за молодыми футболистами, результатами их тестов и эффективностью игровых действий в контрольных играх. Способные есть, но будут ли они играть в чемпионате или в ближайших матчах за Суперкубок? На сбор перед матчем с Францией кто-то из молодежи будет вызван, чтобы они прочувствовали атмосферу сборной, накал страстей вокруг матча и познакомились с требованиями главного тренера. Конкретные фамилии назвать не могу. Нет у меня для этого полномочий. А вот время для внесения каких-то изменений в расширенный список еще есть.

- Как известно, у сборной не будет УТС в феврале, но возможен ли товарищеский матч перед игрой с Францией и вообще нужен ли он команде?

- Надеюсь, что команда соберется 21 февраля и у нас будет короткий УТС. По срокам получается классический семидневный микроцикл, в течение которого будет проведена работа над групповой и командной тактикой. А вот все, что касается уровня индивидуальной подготовленности, то она ложится на клубных тренеров, врачей, тренеров по физической подготовке и, соответственно, на самих спортсменов. Посмотрим, как будет работать обратная связь "Сборная-Клубы". В этот период очень важно видеть, во всех играх Суперкубка и Чемпионата, эффективность индивидуальных технико-тактических действий сборников, в цифрах. Это позволит максимально объективно отобрать кандидатов в сборную на предстоящий матч.

Необходимо отметить, что руководство Федерации предусмотрело, чтобы в распоряжении команды был целый ряд цифровой аппаратуры для определения состояния здоровья и уровня подготовки.

Напомним, что 28 марта сборная Казахстана стартует в квалификации ЧМ-2022 домашним матчем против Франции, а 31 марта состоится гостевая игра с Украиной.

Фото: КФФ©