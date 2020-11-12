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Всего один чемпион. Названа символическая сборная 18-го тура КПЛ

Следующий тур состоится 21 ноября.

Всего один чемпион. Названа символическая сборная 18-го тура КПЛ
Сергей Кейлер. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем сайте представила символическую сборную 18-го тура КПЛ-2020.

При формировании состава учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.


Интересно, что в сборную попал лишь один игрок "Кайрата", который ранее досрочно завоевал чемпионство.

Список 11 лучших футболистов прошедшего тура таков:

Вратарь: Руслан Абжанов, "Окжетпес"

Если бы не надежная игра Абжанова, то число пропущенных голов "Окжетпеса" было бы значительно больше. Голкипер "синегорцев" спас свою команду в нескольких безнадежных эпизодах. В активе у Руслана семь отбитых ударов и два сейва, а также он восемь раз (100-процентный показатель) удачно сыграл на выходах из ворот. Индекс действий - 232.

Правый защитник: Ильяс Амирсеитов, "Кайсар"

"Кайсар" ушел от поражения в противостоянии с "Кайратом" (2:2), сравняв счет на последних минутах игры. Последний гол "волков" был забит как раз с точной передачи Амирсеитова. Ильяс также запомнился пятью точными передачами в штрафную, выиграл 67 процентов единоборств, совершил четыре отбора, восемь перехватов и восемь подборов. Индекс действий - 298.

Центральные защитники: Темирлан Ерланов, "Тобол"; Иван Граф, "Кайсар"

Прекрасная игра Темирлана в обороне была вознаграждена победным голом в ворота соперника. Ерланов отметился не только забитым мячом, но и хорошей статистикой: 90 процентов точных передач, 85 процентов эффективности в единоборствах, семь перехватов и пять подборов. Индекс действий - 334.

Проявил себя с наилучшей стороны и лидер обороны "Кайсара" Иван Граф. Концентрация и эффективность в борьбе позволили ему быть успешным в 80 процентах единоборств. Также хорват здорово читал игру, совершив 12 перехватов и десять подборов за весь матч. Забитый на последних минутах встречи гол позволил кызылординской команде уйти от поражения в игре с новоявленным чемпионом страны. Индекс действий - 307.

Левый защитник: Сергей Кейлер, "Кайрат";

За надежность на левом фланге обороны у "Кайрата" в прошедшем туре отвечал Кейлер. Сергей здорово себя проявил именно в защитных навыках, совершив шесть чистых отборов, шесть перехватов и пять подборов. Также он стал автором красивого гола, забитого прямым ударом со штрафного. Индекс действий - 289.

Опорный полузащитник: Серикжан Мужиков, "Тобол"

Еще одним ярким футболистом средней линии в прошедшем туре стал Серикжан Мужиков. Центральный полузащитник "Тобола" часто брал на себя игру, обостряя эпизоды за счет дриблинга. В его активе восемь успешных обводок - лучший показатель в туре. Также нужно отметить высокий показатель выигранных единоборств - 67 процентов эффективности. Индекс действий - 251.

Правый полузащитник: Ненад Адамович, "Жетысу"

Большой объем работы выполнил Адамович в матче с кокшетауским "Окжетпесом" (1:0). За счет опыта серб здорово читал игру и предугадывал действия оппонента в центре поля. По ходу игры он совершил три отбора, семь перехватов и восемь подборов. Также Ненад запомнился красивым по исполнению голом в ворота соперника, который оказался еще и победным. Индекс действий - 266.

Атакующий полузащитник: Арсен Хубулов, "Шахтер"

Набравший прекрасную игровую форму Хубулов стал одним из лучших игроков 18-го тура. В игре с "Таразом" (4:2) он нанес три удара в створ ворот, все три выстрела оказались результативными. Арсен выделялся активной игрой в атаке, хорошо взаимодействуя с партнерами. Также он совершил пять точных передач в штрафную и две ключевые передачи. Индекс действий - 364.

Левый полузащитник: Абдел Ламанж, "Шахтер";

Ламанж порадовал болельщиков своей команды отличной игрой против "Тараза" (4:2). Абдель отвечал за весь левый фланг, часто подключаясь к атакам. Всего за игру он создал четыре возможности забить гол для партнеров, выиграл 85 процентов всех единоборств, совершил три отбора и четыре перехвата. Индекс действий - 318.

Нападающие: Сергей Хижниченко, "Ордабасы"; Элгуджа Лобжанидзе, "Кайсар"

Хижниченко открыл счет в матче с "Астаной" (1:1). В целом он выделялся активностью, стараясь принимать участие во всех атаках своей команды. Сергей отметился двумя ударами в створ и сделал столько же ключевых передач в развитие атак. Индекс действий - 247.

Грузинский нападающий "волков" вновь показал себя с наилучшей стороны. У Элгуджи было четыре возможности поразить ворота соперника, и один раз ему удалось сделать это. Лобжанидзе пополнил свой бомбардирский запас еще одном голом, а "Кайсар" по итогу встречи набрал одно очко. Индекс действий - 245.

Матчи следующего тура пройдут 21 ноября. С календарем оставшихся игр можно ознакомиться здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

 

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Метки:
Футбол ПФЛК КПЛ-2020 Окжетпес ФК Кайсар ФК Тобол ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Шахтер ФК

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