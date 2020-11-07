Представлен календарь матчей заключительных туров КПЛ-2020

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила календарь заключительных туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.
"После консультаций администрации лиги с участниками турнира и при поддержке большинства клубов чемпионата было принято решение провести четыре тура в рамках десяти календарных дней.
В связи со сложившимся плотным графиком и организационными сложностями, ПФЛК вынуждена проводить все матчи туров в один день, а в некоторых случаях и в одно время. Часть игр чемпионата будет показана в прямом эфире телеканала Qazsport, другая часть - в прямом эфире на сайте qazsporttv.kz с последующим повторным показом на телеканале", - говорится в сообщении лиги.
Напомним, что чемпионом КПЛ-2020 после 17-го тура стал "Кайрат". При этом еще продолжается борьба за серебряные и бронзовые медали чемпионата, а также за места в еврокубках. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне