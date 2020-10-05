"Худший день за два года". Тренер "Астаны" отреагировал на разгром от "Кайрата"

Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт
прокомментировал итог встречи с "Кайратом"
, которому северяне уступили со счетом 0:3 в рамках перенесенного матча шестого тура КПЛ
.
"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков
"Сложно комментировать игру, наверное, это худший день за те почти два года, что я работаю в клубе! Мы потерпели очень обидное поражение. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за поражение, но сейчас очень важно каждому сделать правильные выводы. И вне зависимости от того, кто будет тренером, такой большой клуб, как "Астана", должен смотреть только вперед", - приводит его слова пресс-служба
клуба.
После этой игры "Кайрат", набрав 29 очков, сохранил лидерство в таблице, а "Астана", отстав на восемь пунктов, расположилась на второй строчке. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне