"Возникли финансовые проблемы". Экс-наставник "Шахтера" рассказал об уходе из клуба и назвал фаворита КПЛ-2020

Алишер Абдулин

Карагандинский "Шахтер" мог бы идти на втором месте в КПЛ-2020, считает бывший тренер клуба Вячеслав Грозный. В интервью корреспонденту Vesti.kz украинский специалист назвал фаворита в чемпионской гонке, сравнил игру "Астаны" и "Кайрата", разобрал провал клубов в еврокубках и объяснил, почему футболисты из Казахстана стали уезжать в зарубежные чемпионаты.



- После ухода из "Шахтера" следите за командой?



- Я благодарен судьбе за возможность работать в Казахстане. Здесь я со всеми сохранил хорошие отношения, слежу и переживаю не только за "Шахтер", но и за "Тобол" и "Иртыш", которые тоже тренировал. Также слежу за московским "Спартаком", грозненским "Ахматом", болгарским "Левски" и за украинскими клубами, в которых довелось работать и, естественно, переживаю за сборную Украины, которая мне дорога, как и каждому украинцу.- Команда прилично играет, создает много моментов. Если бы все это реализовывала, то практически вровень шла с "Кайратом" или имела бы небольшое отставание. Я уверен, что "Шахтер" будет в еврокубках. Запас прочности у команды большой.- Мы действовали тактически правильно. Я наблюдал за "Кайратом" на сборах, когда они играли против казанского "Рубина". Там ибыл, ииз "Зенита". Семака интересовало, в каком состоянии "Рубин", Черчесова интересовали кандидаты в сборную России, а меня "Кайрат".

Мы все досконально изучили и поняли, что команда здорово прессингует. Они подписали Яцека Гуральски, который закрыл центральную зону и как спрут все там перекусывает. "Кайрат" действует предельно компактно, любому сопернику очень сложно играть против них. Хорошо, что живьем увидел. Но и с игроками перед матчем мы очень много смотрели нарезки с этой игры, моделировали и были готовы.







- Кто фаворит чемпионата?



- "Кайрат" - фаворит за чемпионство. По игре они выглядят очень солидно. У клуба есть инфраструктура, да и игры проходят в Алматы. Это очень большой плюс. Игроки находятся дома - другие команды в гостинице, это если говорить объективно.



Говоря об игре, не все могут выходить из-под их прессинга. Если удается найти способ, то соперник выглядит достойно, но в чемпионате кроме "Шахтера" и "Окжетпеса" пока никто не нашел.



- Почему вы ушли из "Шахтера"?



- Мы уехали, потому что возникли финансовые проблемы. Я с пониманием отнесся, как и тренерский штаб, и игроки. Ушел Жереми Манзорро в "Тобол", Бауыржан Турысбек в "Тараз" и Еркебулан Нургалиев в "Каспий". Алию Абубакар перешел в "Окжетпес". Есть финансовые моменты, к которым нужно относиться с пониманием. Мы договорились, если в следующем году будут ставиться задачи, будут финансы, то, пожалуйста, я готов к сотрудничеству.



- Были предложения из Казахстана после "Шахтера"?



- Конкретно никто не делал предложений. Из-за рубежа были и есть. О некоторых писали в прессе. Я и не думал пока об этом. Если будут серьезные предложения, то я буду работать. Но пока я не принимал решений. Более того, могу сказать, что не все знают, что нахожусь в Украине. Я даже в интервью не озвучивал и не афишировал этого.







- Как пауза повлияла на казахстанский футбол?



- Пауза сыграла отрицательную роль, потому что в Казахстане большие расстояния, не такие, как в других странах. Когда разрешили тренироваться группами, это одна ситуация. В Казахстане - другая. Решили все матчи играть в Алматы, наверное, это было единственным решением.



Когда чемпионат был в первый раз прерван из-за карантина, мы уже находились в Алматы. Все иностранцы в клубе зависли, поскольку не могли покинуть страну, а казахстанцы уехали по домам.



Все это время мы не отдыхали. Изучали видеотактику, анализировали игры, занимались русским языком с иностранцами, а они помогали с английским языком остальным.



Разбили команду на группы и проводили так работу, потому что нельзя было в общей группе за пределами отеля тренироваться. Нам предоставили помещения, там делали упражнения.



- Нынешний сезон в еврокубках стал для казахстанских команд самым провальным за последние годы. Почему так произошло?



- За казахстанскими командами я наблюдал в еврокубках. "Астану" видел в Бресте и ничего не понял по игре. У команды был перерыв пять месяцев. 15 марта они обыграли "Каспий", а следующий матч провели с "Динамо" 18 августа. Вот после этой паузы "Астана" стала играть по-другому, терять много очков. Это была не та "Астана", которую мы видели до перерыва. О том, почему так произошло, лучше знают в клубе.



Когда я работал в "Шахтере", и мы тоже готовились играть с "Астаной", поэтому я детально изучил соперника. Если с "Кайратом" мы готовились как выходить из-под прессинга и не попадать в него, то с "Астаной" мы понимали, что соперник дает играть, что у него есть разрывы между линиями и проходят проникающие передачи, которые позволяют создавать моменты у их ворот.



У "Кайрата" тотальный прессинг, они очень хорошо функционально готовы, иначе не получится оказывать давление. Все играют близко, поэтому практически не проходят проникающие пасы. "Астана" играет за счет хорошего контроля мяча, за счет класса и активного включения фланговых защитников. Они противоположны по игре. В недавнем матче с "Шахтером" "Астана" могла и проиграть.



Если говорить об "Ордабасы", в клубе собраны очень хорошие, техничные игроки. Индивидуально они сильны. Бывает, команда фантастически играет. Им необходима стабильность. На эмоциональном уровне команда иногда очень шикарно играет, а иногда не похожа на себя. Есть проблема с отбором мяча. Все техничные игроки больше действуют на свободных мячах или имитируют отбор. Не прессингуют, как это делает "Кайрат".



"Кайсар", наоборот, очень мало забивает, потому что играет дисциплинированно, игроки дорабатывают, у них быстрые исполнители в группе атаки. Им в еврокубках было сложнее всего. "Кайсар" играл с киприотами. Мало кто заметил, что у соперника только два местных игрока, и то один сборник. А так, очень шикарные футболисты из Бразилии, Аргентины, Норвегии, Бельгии и Израиля, например, Бен Саар, который играл за "Челси" и "Куинз Парк Рейнджерс". Чтобы быть объективным, надо понимать, что у "Кайсара" не было шансов против АПОЭЛа.







- В последнее время много казахстанцев начали выступать в других чемпионатах, чего не было давно. На ваш взгляд, это благодаря тому, что появились легионеры и возникла конкуренция?



- Совершенно верно. Ребята из Казахстана имеют возможность каждую тренировку сравнивать себя с иностранцами и прогрессировать. Бахтиер Зайнутдинов на фоне Марина Томасова и других игроков стремился быть не хуже и в итоге, его забрал "Ростов", а потом ЦСКА.



Возьмем Жан-Али Пайруза. Хороший игрок, способный, может вырасти до национальной сборной. Но сначала нужно конкурировать, бороться за место в стартовом составе "Шахтера" или выходить на замену. Уровень игроков клуба такой, что непросто бороться с Арсеном Хубуловым, Сергеем Зеневым, Турысбеком, Мухаммедом Усманом или Манзоррро, который играл там раньше. Попробуй просто так займи там место.

Но когда ты с ними тренируешься и видишь, за счет чего они прогрессируют... Я всегда молодых поддерживаю, они всегда росли у меня, в тбилисском "Динамо" Георгий Чакветадзе - сейчас один из лидеров "Гента", Максима Калиниченко я в 16 лет взял в "Днепр", Артема Безродного в 15 в "Спартак", Олега Гусева, сейчас работающего ассистентом Мирчи Луческу в киевском "Динамо", Толю Чигринского, который дошел до "Барселоны". Станимир Стойлов играл у меня в "Левски" в 1998 году. Действовал в опорной зоне, талантливый, техничный, как и большинство болгар.



Востребованность казахстанских игроков дает больше возможностей для прогресса сборной. Зайнутдинов тренируется и играет с сильными игроками, чемпионат России достаточно серьезный.

Исламбек Куат в "Химки" ушел, там сложнее, потому что клуб борется за выживание, это не легче, чем играть за высокие места - психология другая. Каждое набранное очко на вес золота. Там концентрация до последнего тура. Я сторонник, чтобы любой кандидат в национальную сборную уезжал. Это стопроцентная польза для казахстанского футбола.







- Как скоро казахстанские футболисты могут появиться в чемпионате Украины?



- Я думаю, смогут в скором времени. Я всегда готов в хорошем смысле этого слова пролоббировать их, дать характеристику.



Адаптироваться к украинскому футболу можно. Он довольно непростой, очень контактный. Если игрок техничный, то должен быстро принимать решение. Если комбинационно достаточно сильный, то он быстро приспособится, у него не будет проблем. Если он сражается, прессингует, накрывает, то он как будто здесь играл и родился. Техничный игрок, должен понимать, что у него не будет лишнего касания, которое было в Казахстане. Ни в России, ни в Украине он не получит такой возможности. Будут действовать так, как это делает "Кайрат". Только замешкаешься, сразу накроют. Я готов посодействовать казахстанским игрокам, если к ним будет интерес у украинских клубов.



- В текущем сезоне игроки из стран, входящих в ЕАЭС, членами которого являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия перестали считаться в Казахстане легионерами. Оказалась ли оправданной эта мера?



- Очень правильный выбор сделал Казахстан, отменив статус легионеров для игроков из этих стран. Это позволит вырасти уровню чемпионата Казахстана и усилит конкуренцию для местных ребят с хорошими по уровню иностранцами. Приезд хороших легионеров, как Вагнер Лав, Томасов, Манзорро, Карлос Фонсека. Представьте, португалец стал любимцем Павлодара, его любили, на него ходили, разве это плохо?



Я надеюсь, что футбол будет развиваться. Придут бизнесмены, и станет больше частных клубов. Игроки будут прогрессировать. Вы видите, как Зайнутдинов играет в России, мне Бауыржан Исламхан нравится. Есть таланты, для которых нужно время и терпение. Некоторые руководители хотят, чтобы они сразу заиграли, но так не бывает. Это под силу лишь самородкам, вроде Мбаппе, Роналду, Месси, их единицы. Остальным нужно время.



Если убрать все деньги из футбола, то сильные легионеры не приедут. Те, кто думают, что можно иметь сильный чемпионат только ребятами из Казахстана, ошибаются. Они будут вариться в собственном соку, у них не будет конкуренции и не с кем будет играть.



В то же время, нужно вкладывать деньги в инфраструктуру и развитие детско-юношеского футбола. Никуда от этого не деться. Пройдет этот этап, и я верю, будут шикарные клубы, и сборная будет играть на самом высоком уровне.



Нанесший "Кайрату" единственное поражение в КПЛ-2020 тренер приглянулся титулованному клубу Болгарии



Напомним, Грозный помимо "Шахтера", тренировал в Казахстане "Тобол" (сезон-2012) и "Иртыш" в 2017 году. Карагандинский клуб украинец возглавил в конце 2019 года. В июне текущего года он покинул свой пост. "Шахтер" под его руководством провел два матча, в одном горняки одержали победу, в другом проиграли. Сейчас, после 11 туров, карагандинцы занимают шестое место, набрав 16 очков.



64-летний специалист, помимо ряда украинских клубов, также тренировал московский "Спартак", с которым становился неоднократным чемпионом России. Кроме того, он работал в грозненском "Ахмате", софийском "Левски" и тбилисском "Динамо".



Грозный признавался лучшим тренером в Украине и Болгарии.



Фото: ФК "Шахтер"© (1), ФК "Динамо-Брест"© (2), ПФК ЦСКА© (3)