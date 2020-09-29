Чудо от Лава, уверенность Бейсебекова и шедевр Косовича. Выбери лучший гол 11-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 11-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них вы можете здесь.
Вагнер Лав ("Кайрат")
А это наш топ-5 голов 11-го тура КПЛ-2020.
Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Победителем предыдущего опроса стал бразильский игрок "Ордабасы" Жоао Пауло, который также выигрывал в восьмом туре. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски "(Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК".
Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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