Казахстанский клуб наказали "рублем" за упущенную победу со счета 2:0 в матче КПЛ

Футболистов карагандинского "Шахтера"
оштрафовали на 25 процентов от зарплаты за сентябрь за упущенную победу в матче десятого тура КПЛ с "Жетысу"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Горняки" вели со счетом 2:0 во втором тайме, но за 20 минут до конца основного времени умудрились пропустить
три мяча и потерпеть обидное поражение.
"Игроки "Шахтера" сумели вернуть казалось бы ускользнувшую победу над "Каспием", забив второй мяч в конце встречи.
А вот в прошлом туре "горняки" жутчайшим образом облажались, не удержав преимущество в два мяча над "Жетысу". И это очень сильно расстроило руководство "Шахтера".
В гневе директор клуба Ерлан Уразаев, оказывается, бывает весьма жестким. Он оштрафовал всю команду на 25 процентов от зарплаты за сентябрь. Так сказать, решил бить рублем, чтобы до игроков дошла вся степень ответственности.
Мне показалось, что такой метод - перебор. Штрафовать за такое не принято в футболе. Игроки и так наказали себя, они лишились премиальных, которые мысленно уже потратили еще до 70-й минуты матча с "Жетысу". А тут еще и штраф!
Но, по всей видимости, это возымело действие. "Шахтер" сегодня играл так же плохо, как "Астана" против них. Но все же добился победы, забив на последних минутах. Следовательно, игроки проявили волю и характер. Именно этого у них не было в последние 20 минут в прошлом туре", - написал он.
Отметим, что в матче 11-го тура "Шахтер" переиграл
"Каспий" - 2:1. После этой игры карагандинцы, набрав 15 очков, поднялись с седьмого места на шестое, а актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.
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