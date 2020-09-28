"Если бы не Вагнер, "Кайрат" проиграл бы". Масудов - о чемпионской гонке с "Астаной", судействе и неназначенных пенальти

Известный казахстанский тренер Вахид Масудов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил спорные судейские решения в матче "Окжетпес" - "Кайрат" и выделил решающее влияние Вагнера Лава на игру алматинской команды. Также специалист рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за титул КПЛ.
"По поводу спорных моментов в матче "Окжетпес" - "Кайрат", я не считаю, что там были пенальти. Незасчитанный гол "Кайрата"? Не знаю, но сейчас ведь уже ничего не изменишь. Если говорить именно про игру, была недооценка со стороны "Кайрата", "Окжетпес" дал бой, забили три мяча, пусть и со стандартов, они молодцы. Они преподали урок "Кайрату", "Окжетпес" мне понравился по этой игре, они хорошо двигались и знали, что делают.
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