Фаворитом является "Кайрат", но... - казахстанский специалист оценил ход КПЛ-2020

Известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов
считает, что в борьбе за чемпионство в КПЛ-2020
еще ничего не ясно. По его мнению, которое он выразил корреспонденту Vesti.kz ,"Кайрат"
хоть и является фаворитом на победу в этом сезоне, но все может измениться в любой момент. Кроме того, он разобрал матчи десятого тура.
"В матче "Жетысу" - "Шахтер" играли абсолютно равные команды. Здесь произошла, как часто бывает в футболе, потеря концентрации, в некоторых эпизодах неудачно отыграл вратарь "Шахтера", например, выпустил мяч когда им забивали второй гол. Получилось так, что команда не только не набрала три очка, а еще и упустила ничью. Это типичный случай в футболе, когда есть успокоение - 2:0 ведем, сейчас выиграем и есть несколько моментов, когда соперник воспользовался ошибками вратаря и обороны. Мы говорим о том, что надо играть 90 минут, концентрацию не терять - 2:0 это не такое преимущество, когда можно расслабиться. "Жетысу" тоже команда их уровня. Игроки заранее уверовали в то, что закончат игру победой. Другого объяснения я не вижу.
"Тараз" в матче с "Каспием" играл первым номером, шел большими силами в атаку. Для меня это было очень удивительно. Может быть, малый запас очков вынудил их рискнуть играть в атакующий футбол. Эта тактика себя оправдала. До этого "Тараз" действовал от обороны, вторым номером. Впрочем, в матче с "Каспием" - аутсайдером премьер-лиги, так и надо действовать. Я думаю, что для "Тараза" эта победа была уверенной и заслуженной, причем у "Каспия" шансов не было.
Что касается победы "Ордабасы" над "Кызыл Жаром", скажу, что я пока не вижу игры у шымкентцев. Как и ожидалось, вроде бы добротные игроки и обстановка там неплохая во всех отношениях и в психологическом плане, и в финансовом. Но в самой игре далеко до идеала. Я не удивился, когда команда вылетела из Лиги Европы и сейчас нестабильно выступает. Здесь единственный лидер, который держит хороший статус, это Жоао Пауло
. Я не представляю, что происходило бы, не будь этого игрока, вдруг он травмировался или заболел. Но думаю, что эта потеря была бы колоссальной. Этот футболист может из полумомента создать гол - очень сильный исполнитель. Что интересно, он бразилец, но играет жестко, как европеец. Один в поле не воин, но этот игрок в данный момент добывает очки.
Относительно игры "Кайсар" - "Астана" замечу, что встречались два неудачника Лиги Европы. В принципе, здесь игра шла до гола - забей "Кайсар" первым, я думаю, что они не упустили бы победу. В концовке вышла вперед "Астана" и в итоге победила. Наверное, у "Астаны" произошла встряска. По сравнению с другими играми, эта была более эмоциональной для них. "Астана" хотела победить в абсолютно равной игре, которая шла до ошибки соперника, которой она воспользовалась. Матч получился равным, никто не доминировал, соперники хорошо знают друг друга. Здесь больше старались не допустить грубую ошибку в ответственный момент.
Сможет ли "Астана" настигнуть "Кайрат" и продолжить борьбу за чемпионство? Я думаю, в борьбу могут вмешаться не только они - еще три-четыре клуба имеют шансы исправить ситуацию, если выиграют несколько матчей подряд. Сейчас такой расклад - победил и пошел резко вверх, проиграл - пошел вниз. Фаворитом является "Кайрат". Команда показывает хорошую игру, не теряет очки с аутсайдерами, с другими командами, которые слабее. Больше играет на результат, чтобы добиться трех очков. Пока алматинцы фавориты, но все, может измениться в любой момент. После первого круга будет ясно, кто может стать чемпионом", - заявил Есмагамбетов.
Алматинцы лидируют в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Астаны" второе место и 18 баллов. "Ордабасы" с 17 очками занимает третью строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне