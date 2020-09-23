На дне. Сможет ли "Каспий" покинуть зону вылета КПЛ-2020?

Актауский "Каспий"
пока является главным претендентом на вылет из КПЛ-2020
. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о турнирном пути и перспективах клуба в текущем сезоне.
Актаусцы пока не плотно закрепились на последней строчке турнирной таблицы. В этом сезоне только один клуб покинет премьер-лигу по окончании чемпионата. По игре, результатам и, соответственно, турнирному положению "Каспий" представляется главным претендентом на единственную путевку на понижение.
Западноказахстанцы, впервые с 2001 года вышедшие в премьер-лигу в нынешнем сезоне, провели девять матчей, одержав одну победу, одну встречу завершили вничью и семь игр проиграли. Исторический успех в отдельно взятом матче случился у актаусцев 26 августа в рамках шестого тура, когда они обыграли действующего обладателя Кубка Казахстана кызылординский "Кайсар" - 1:0.
Совсем недавно "Каспий" выдал триллер в матче с "Окжетпесом" (2:2), отыгравшись в меньшинстве. Актаусцы в этом матче реализовали два пенальти.
Отметим, что многие из проигранных "Каспием" матчей получились упорными. "Астане" подопечные Срджана Благоевича
дали бой во втором туре - 2:3. Непросто пришлось и "Кызыл-Жар СК" и "Ордабасы" - оба раза по 0:1.
"Жетысу", "Тоболу" и "Таразу" клуб из Актау уступил с одинаковым счетом 0:2. И лишь в матче с кайратовцами "Каспий" был разгромлен - 0:3.
К слову, пока отставание новичка КПЛ от "Окжетпеса", идущего на предпоследнем месте, составляет пока одно очко. При этом кокшетаусцы сыграли на один матч больше. От другого экс-представителя первой лиги "Кызыл-Жар СК" актаусцы отстают на три балла. Но у петропавловцев матч в запасе.
Впрочем, неизвестно, как "Каспий" сможет выдержать эту гонку. Хватит ли у клуба ресурсов и игрового тонуса. По подбору игроков это самая скромная команда в КПЛ. По данным Transfermarkt, состав западноказахстанцев оценивается в 5,03 миллиона евро. У того же "Тараза" - 6,43 миллиона, "Кызыл-Жар СК" - 6,45 миллиона, а у "Окжетпеса" 6,85 миллиона.
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Напомним, "Каспий" уступил
"Таразу" (0:2) в матче десятого тура. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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