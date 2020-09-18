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В "Окжетпесе" прокомментировали возможный уход Карповича в "Астану"

Специалист возглавляет кокшетаусцев с 2018 года.

В "Окжетпесе" прокомментировали возможный уход Карповича в "Астану"
Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер футбольного клуба "Окжетпес" Андрей Карпович остается на своей должности до конца текущего сезона, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области.

В организации ответили на вопрос о возможной отставке специалиста из-за слухов об интересе к нему со стороны "Астаны"


"Руководством ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Окжетпес" с главным тренером Карповичем А.В. 5 января 2020 года заключен контракт на сезон, вопрос об отставке данного тренера не рассматривался", - заявили в облспорте Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Карпович входит в круг претендентов на пост главного тренера "Астаны".

Не договорился с "Астаной"? Карпович вернулся в "Окжетпес"

39-летний специалист с декабря 2018 года возглавляет "Окжетпес". В 2019 году кокшетаусцы заняли в премьер-лиге седьмое место из 12-ти. В текущем сезоне "Окжетпес" занимает десятую позицию из 11-ти, одержав в восьми матчах одну победу, а также имея одну ничью и шесть поражений.

До этого Карпович работал в "Кайрате", в том числе исполняя обязанности главного тренера. В 2018 году он привел алматинский клуб к победе в Кубке Казахстана и к серебряным медалям чемпионата страны.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Окжетпес ФК Кайрат ФК Кубок РК по футболу

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