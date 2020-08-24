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Подобраться к "Кайрату". Превью к перенесенному матчу 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"

Игра состоится на "Жас Кыране".

Подобраться к "Кайрату". Превью к перенесенному матчу 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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25 августа пройдет матч "Тобол" - "Астана" в рамках перенесенного четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. В случае победы костанайцы смогут улучшить свое турнирное положение. Более подробно о предстоящей игре рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Тобол" после четырех игр с семью очками занимает шестое место из 11, отставая на три балла от идущей на второй строчке "Астаны", сыгравшей также четыре встречи. То есть победа позволит костанайскому клубу не только сравняться по набранным очкам с астанчанами, но и на несколько ступенек подняться по турнирной лестнице.

При этом команда Григория Бабаяна как-то невнятно отыграла последний матч с "Кайратом", уступив со счетом 1:3. Поэтому ей необходимо реабилитироваться в глазах болельщиков и параллельно доказать самой себе, что ее в этом сезоне неслучайно относят к претендентам на призовые места.

Правда, и "Астана" не особо впечатляет. По крайней мере, победа над "Окжетпесом" (2:0) вышла очень непростой. Похоже, разговоры относительно грядущей отставки Михала Билека, который якобы потерял контроль над командой, дают о себе знать в игровом плане. Если шестикратный чемпион проиграет в четвертом туре, то, скорее всего, чешскому специалисту укажут на выход, поскольку отставание от принципиального соперника "Кайрата", располагающегося на первом месте, останется прежним - в пять очков. При победе северяне до двух пунктов его сократят и сохранят лидерство по потерянным очкам, имея в запасе одну игру.

На данный момент "Астана" не имеет в своем пассиве поражения. Текущим достижением в чемпионате может похвастаться только "Кайсар", который выиграл три матча из четырех и один свел к ничьей.

Прежде "Тобол" и "Астана" провели 28 очных встреч, в которых костанайская команда одержала только пять побед при семи ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 21-41. Но самая крупная победа в "личке" принадлежит "Тоболу", праздновавшему успех в 2013 году со счетом 5:1.

Отметим, что матч пройдет на стадионе "Жас Кыран. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Астана ФК Билек Михал Бабаян Григорий

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