"Кайрат" оставил Вагнера Лава в запасе на матч с "Тоболом"

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
останется на скамейке запансых "Кайрата
" в матче с "Тоболом
", передает корреспондент Vesti.kz
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Игра пятого тура казахстанской премьер-лиги пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь
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Стартовый состав "Кайрата"
: Покатилов, Суюмбаев (капитан), Алип, Дугалич, Миканович, Гуральски, Косович, Алыкулов, Вжесиньски, Аймбетов и Эсеола.
Запасные
: Устименко, Ибрагимов, Даиров, Оганесян, Кейлер, Адахаджиев, Абикен, Усенов, Тунгышбаев, Шушеначев и Лав.
Стартовый состав "Тобола"
: Шацкий, Мирошниченко, Ерланов, Малый, Аманович, Квеквескири, Канкава, Мужиков, Муртазаев, Фонсека и Муртазаев.
Запасные
: Бусурманов, Мокин, Жумашев, Аветисян, Оганесян, Абилгазы, Жарынбетов, Турсынбай, Нургалиев и Семченков.
За "Кайрат" Лав в официальном матче дебютировал
18 августа, выйдя на замену в игре с "Каспием" - 3:0. Бразилец успел отдать голевую передачу на казахстанца Артура Шушеначева, который забил третий гол.
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