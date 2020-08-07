"Окжетпес" объявил о подписании четырех защитников из казахстанских клубов

Кокшетауский "Окжетпес
" объявил о подписании четырех защитников, которые текущий сезон начинали в КПЛ.
Команду пополнили нигериец Алию Абубакар
, украинец Тарас Бондаренко
и казахстанцы Григорий Сартаков
и Дмитрий Шмидт
. Все игроки перешли в статусе свободных агентов.
24-летний Абубакар выступал за "Шахтер" и успел провести один матч, выйдя 15 марта на замену в игре с "Кайратом" (1:0). До Казахстана победитель юношеского чемпионата мира-2013 для игроков до 17 лет выступал за за украинский "Олимпик", белорусский "Слуцк", финские "Кеми" и "КуПС", грузинский "Дила Гори", тунисский "Бизертин" и израильский "Ашдод".
27-летний Бондаренко в трех матчах за "Каспий" забил один гол, огорчив "Астану" (2:3). До Казахстан в его карьере были сербские "Раднички" из Ниша и "Металац", а на родине он защищал цвета запорожского "Металлурга", "Полтавы" и "Авангарда" из Краматорска.
25-летний Сартаков, который имеет в своем активе один матч за сборную Казахстана, не выходил на поле с 2018 года - он восстанавливался от травмы. Текущий сезон футболист начал в родном "Иртыше", который 31 мая снялся с КПЛ. Также в его карьере были "Тобол" и семейский "Спартак".
26-летний Шмидт также начинал сезон в "Иртыше", за который провел две игры в КПЛ-2020. Ранее уроженец Усть-Каменогорск выступал за "Акжайык", "Алтай" и родной "Восток".
Таблица всех трансферов КПЛ
"Клуб во время паузы старался качественно работать на трансферном рынке и подписывал игроков по соотношению "цена - качество". Вместе с тем мы благодарны тем футболистам, которые покидают команду и желаем дальнейших успехов. С ними мы расстаемся по обоюдному согласию", - сказал спортивный директор "Окжетпеса" Ержан Джамбиров
.
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