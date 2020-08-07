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Когда трансферное окно держится на двух клубах. Обзор летних переходов игроков в КПЛ

Рестарт сезона ожидается в середине августа.

Когда трансферное окно держится на двух клубах. Обзор летних переходов игроков в КПЛ
Жереми Манзорро (№7). Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Летнее трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закроется 9 августа. Возможно, на флажке ведущие футбольные клубы подпишут еще новичков, тогда как на данный момент серьезными приобретениями отметились немногие. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" пока не подписала ни одного новичка, хотя в ее состав кого-то только не сватали. Разве что в расположение команды вернулись из аренды два молодых игрока. На выход отправились форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле и защитник национальной команды Казахстана Сергей Малый.


Принципиальный соперник шестикратного чемпиона на внутренней арене "Кайрат" отметился, как известно, приглашением известного бразильского нападающего Вагнера Лава, способного разнообразить атакующую линию команды. Не помешал бы "желто-черным" хороший игрок в центр обороны, но, видимо, его еще нашли. Между тем, клуб отдал Еркебулана Сейдахмета в аренду в "Жетысу". Причем игрок сам решил уйти. Возможно, в талдыкорганском клубе он снова расцветет, поскольку в "Кайрате" смотрелся неубедительно.

В то же время ходили разговоры об отъезде в "Рубин" полузащитника национальной команды Еркебулана Тунгышбаева, просидевшего в прошлом сезоне на лавке. Однако данная информация по-прежнему не получила официального подтверждения, как и возможный переход другого игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа в московский "Локомотив".

Очень серьезно усилился "Тобол", подписавший не только вышеупомянутого Малого, но и француза Жереми Манзорро с португальцем Карлосом Фонсекой. С таким пополнением костанайцы вправе решать самые серьезные задачи в этом сезоне. Кроме того, клуб отказался от услуг так и не дебютировавшего в КПЛ защитника сборной Нигерии Стивена Эзе и хавбека сборной Грузии Луки Зарандии.

"Жетысу" отзаявил защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанца Елжаса Алтынбекова. Ну и со своей стороны попытается реанимировать карьеру воспитанника таразского футбола Еркебулана Сейдахмета. 

"Кайсар", вернув в ряды своего воспитанника Алтынбекова, также укрепил вратарскую линию Александром Заруцким. Ожидалось подписание контракта с Тимуром Рудосельским, который предпочел отправиться на просмотр в клуб российской премьер-лиги "Тамбов".

"Окжетпес", отказавшись от Андрея Мищенко, позвал в свой состав экс-защитника молодежной сборной Казахстана Дмитрия Шмидта и нигерийского защитника Алию Абубакара.

"Шахтер" заключил соглашения с Еркином Тапаловым, Айдосом Таттыбаевым и Руслан Мингазовым. Откровенно говоря, новички "горняков" по своему статусу уступают ушедшим игрокам.

В "Тараз" вернулся воспитанник клуба Бауыржан Байтана. А вот австрийский форвард Нильс Цатль решил расторгнуть контракт с южанами.

"Кызыл-Жар СК" усилился аргентинским полузащитником Пабло Подио, игравшим ранее за распавшийся "Иртыш". В свою очередь в списке отказников оказались казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев и грузинский полузащитник Тамаз Цецхладзе

"Каспий" покинули семь игроков, среди них сербский легионер Боян Ковачевич, российский защитник Лайонел Адамс и экс-защитник молодежной сборной Казахстана Карам Султанов. На их места актаусцы подписали Армана Нусипа, Рафката Аслана и Максата Тайкенова.

"Ордабасы" еще никак не проявил на себя на трансферном рынке.

Как видно, основательными усилениями пока что могут похвастаться только "Кайрат" и "Тобол". Не исключено, что до 9 августа компанию им составит "Астана". 

Отметим, что КПЛ должна была возобновиться 3 августа, но рестарт сезона снова отложили.

Таблица всех летних трансферов КПЛ-2020

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Футбольные трансферы Астана ФК Кайрат ФК Тобол ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Окжетпес ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Сейдахмет Еркебулан

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