"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
- Каковы ваши впечатления от пребывания в "Кайрате"?
- Инфраструктура просто сумасшедшая! Не у всех клубов в Европе есть такие условия, как в "Кайрате". При этом город также очень красивый.
- Правда ли, что вы хотите продлить контракт с "Кайратом"?
- Да, конечно. Здесь хорошие условия в клубе, опять же, город красивый и очень важно, какие цели поставил перед собой "Кайрат" - чемпионство и выход в Лигу Европы.
- Главный тренер команды младше вас, трудно ли соблюдать иерархию в таком случае?
- Нет, никаких сложностей. Мне только нужно выполнять то, что он просит и это никак не зависит от возраста тренера.
Стиль игры? Постепенно я понимаю, что хочет видеть от меня тренер, мы разговариваем с ним, никаких проблем не будет в дальнейшем. Тренер пропагандирует агрессивный стиль игры, прессинг - это то, что происходит сейчас во всем мировом футболе.
- По силам ли "Кайрату" выйти в групповой этап Лиги Европы?
- Пока мы не знаем против кого будем играть, но нам нужно работать в этом направлении и постараться выйти в групповой этап ЛЕ.
- Стоит ли ждать, что вы когда-то сыграете в футбол с Президентом Казахстана, наподобие того, как это было с Владимиром Путиным?
- В первую очередь это зависит от Президента Казахстана, ведь он первый человек в стране, мне нужно понять хочет ли он сыграть со мной. Если он захочет, то без проблем, либо он приедет, либо я поеду к нему.
???? Вагнер Лав — о встрече с Путиным после победы в Кубке УЕФА:
???? «Я решил: „Надо что-то сделать, чтобы запомнилось“. Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал. Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным. Фотографию храню. Буду помнить до конца жизни». pic.twitter.com/MhfCeCA6P7