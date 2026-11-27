Нападающий Ануар Толенды дебютировал за основную команду "Астаны" в возрасте 15 лет и стал самым молодым дебютантом в истории столичного клуба. О его перспективах и возможной карьере в Европе в беседе с корреспондентом Vesti.kz порассуждал главный тренер команды Григорий Бабаян.

Специалист отметил, что воспитанника "Астаны" сейчас нельзя ставить в один ряд с Дастаном Сатпаевым и пока их карьерные траектории несопоставимы.

"Сравнивать Толенды с Сатпаевым сейчас нельзя, потому что Дастан уже там - в элите европейского футбола. Он уже сыграл в Лиге чемпионов, у него контракт с "Челси", он играет в Англии за "Бернли". Он проявил себя на всех этапах и попал туда, куда остальные наши игроки пока попасть не могут. Толенды только делает первые шаги в профессиональном футболе. У него есть качества породистого нападающего, но теперь главное их правильно развить, дать ему возможность прогрессировать. При должном отношении он может вырасти как минимум в игрока сборной Казахстана, и, я уверен, он может уехать в Европу, но объективно сейчас его нельзя сравнивать с Сатпаевым", - заметил тренер "Астаны".

15-летний Толенды впервые сыграл за основной состав "Астаны" в КПЛ в конце октября 2026 года в матче против "Кайсара". В рамках первой лиги за молодежную команду "Астаны" форвард сыграл 14 матчей и забил восемь голов.