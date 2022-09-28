Василий Левит после ухода из сборной Казахстана получил новую должность

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28 сентября 10:50
©Данияр Майлыбаев

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит вступил в ряды Антикоррупционной службы, сообщает телеграм-канал ANTIKOR News.

Отмечается, что Левит назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.

Перед ним ставится задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников Антикоррупционной службы, а также популяризации службы в правоохранительных органах.

Левит родился в 1988 году, уроженец Костанайской области, образование высшее.

Заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), двукратный призер чемпионата Азии (2019, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров по боксу.

За вклад в развитие страны награжден орденом "Барыс" 2-й степени.

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