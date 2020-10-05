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Первый вице-президент Ассоциации Qazaq kuresi встретился с членами сборной Казахстана

Также был разработан спецпроект.

Первый вице-президент Ассоциации Qazaq kuresi встретился с членами сборной Казахстана
Фото: Ассоциации Qazaq kuresi
Новости спорта Борьба Казакша курес
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Сегодня, 5 октября, состоялась встреча спортсменов с первым вице-президентом Ассоциации Qazaq kuresi Саматом Абишем, на которой, подытоживая учебно-тренировочные сборы на базе дворца единоборств Jekpe-Jek, он озвучил стратегию дальнейшего развития Qazaq kuresi, сообщает пресс служба Ассоциации Qazaq kuresi.

Абиш отметил, что для усиления научно-практической базы, реализации учебных программ, переподготовки и повышения квалификации специалистов при поддержке президента Ассоциации Карима Масимова создана Академия Qazaq kuresi, разработан совместный план мероприятий с АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" по развитию Qazaq kuresi на 2020-2021 учебный год.

Помимо этого, продолжил Самат Абиш, по предложению Карима Масимова для стратегического продвижения и популяризации национального вида спорта Qazaq kuresi разработан спецпроект Qazaq kuresi для реализации в рамках программы "Рухани жаңғыру".

На сегодняшний день Ассоциация Qazaq kuresi стала единой централизованной организацией управления.

В качестве гостей на данное торжественное мероприятие были приглашены вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков и президент Ассоциации боевых искусств Ануар Садыкулов.



 
Фото: Ассоциация Qazaq kuresi 

 

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Метки:
борьба

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