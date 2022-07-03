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Новости спорта Борьба Казакша курес
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Максат Исагабылов стал чемпионом "Казахстан Барысы-2022" и получил 25 миллионов тенге

Максат Исагабылов стал чемпионом "Казахстан Барысы-2022" и получил 25 миллионов тенге
©instagram.com/maksat_issagabylov

Максат Исагабылов стал чемпионом "Казахстан Барысы-2022", передает корреспондент Vesti.kz

В финальной схватке представителю Кызылординской области противостоял Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области. Исагабылов выиграл вчистую за минуту и 52 секунды. При том, что его вес составляет 120 килограммов, а соперника - 148.

Третье место без схватки из-за травмы соперника занял Галымжан Кырыкбай.

Исагабылов за победу на турнире получил 25 миллионов тенге призовых. Жарылгапов получил 5,5 миллиона, а Кырыкбай - 1,8. Также чемпиону были вручены золотой пояс и переходящий золотой тайтуяк - слиток золота в форме конского копыта. 

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Метки:
Казахстан Барысы

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