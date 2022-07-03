Фаворит "Казахстан Барысы" не смог пробиться в полуфинал

Еламан Ергалиев выбыл из борьбы за первое место на "Казахстан Барысы-2022", сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Нур-Султане.

Борец, который выиграл соревнования в 2017-м году и считался одним из фаворитов турнира, не смог пробиться в полуфинал. В 1/4-й Ергалиев проиграл Нурсату Темирхану. При этом он проводил схватку с травмой пальца.

Напомним, что в этом году победитель "Казахстан Барысы" также получит 25 миллионов тенге, кроме того ему будет вручен золотой пояс и переходящий золотой тайтуяк, слиток золота в форме конского копыта. Балуаны, занявшие второе и третье места, получат соответственно 5,5 миллиона и 1,8 миллиона тенге, а также будут награждены серебряными и бронзовыми поясами.

Прошлогодний триумфатор "Казахстан Барысы" Даурен Нуралинов не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы.

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