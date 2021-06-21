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Казахстанские борцы подрались в гостинице. Есть пострадавший с ножевым ранением

Казахстанские борцы подрались в гостинице. Есть пострадавший с ножевым ранением
Фото: precedentinfo.kg©
Новости спорта Борьба Казакша курес
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Спортсмены, приехавшие в столицу Казахстана на соревнования по қазақша күрес, подрались в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба ДП города Нур-Султана.

Отмечается, что 20 июня текущего года в полицию на канал 102 поступило сообщение о том, что в номере гостиницы по Коргалжынскому шоссе неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что группа молодых людей 15 июня приехала в столицу на республиканские соревнования по қазақша күрес из города Актобе. После окончания соревнований 20 июня они приехали в гостиничный номер. Между двумя молодыми людьми в возрасте 21 года произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них нанес ножевое ранение другому в область грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу.

21-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка организаторам данного соревнования.

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Метки:
борьба

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